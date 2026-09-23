Минпромторг: Повышение утильсбора на 10–20% с 2027 года не обрушит рынок

Опасения относительно возможной просадки автомобильного рынка в 2027 году уже звучали со стороны представителей отрасли, однако профильное министерство придерживается иной позиции. В Минпромторге считают, что индексация утилизационного сбора с 1 января не станет неожиданностью для участников рынка, поскольку она была заранее заложена в долгосрочный график.

В зависимости от категории техники ставки увеличатся на 10–20%. В ведомстве подчёркивают, что схема плановой индексации была утверждена ещё в 2024 году, поэтому производители и инвесторы могут заранее учитывать будущую регуляторную нагрузку в своих расчётах.

В Минпромторге считают, что такой подход позволяет компаниям прогнозировать окупаемость проектов, запускать новые программы и принимать решения о локализации производства. Сам утильсбор ведомство рассматривает в том числе как один из инструментов стимулирования выпуска автомобилей и комплектующих внутри страны.

Одним из результатов этой политики министерство называет перезапуск большинства автозаводов, оставшихся после 2022 года без зарубежных партнёров. Сейчас в России выпускают легковые автомобили более чем 20 брендов и свыше 50 моделей — от бюджетного до представительского сегмента. В числе марок ведомство перечисляет Haval, Tenet, Volga, «Москвич», Evolute, «Атом», Sollers и Senat.

Параллельно идёт локализация компонентов. По данным Минпромторга, с 2022 года отечественные аналоги удалось найти примерно для половины из 740 наиболее критичных для отрасли деталей и материалов. По программе ФРП «Автокомпоненты» поддержку получили 107 проектов на сумму свыше 133 млрд рублей, а общий объём привлечённых инвестиций превысил 291 млрд.

В министерстве также указывают на рост доли российской техники. По итогам января — августа 2026 года она достигла 63,5% рынка, что на 8,5 процентного пункта выше результата за аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка ранее предупреждали, что новые ставки могут сказаться на конечных ценах. Ранее Life.ru рассказывал, что дилеры допускали подорожание новых автомобилей на 3–5% уже осенью на фоне валютного курса, сокращения складских запасов и ожиданий следующей индексации утильсбора. Эксперты отмечали, что по мере снижения товарных запасов импортёры получают меньше стимулов сохранять крупные скидки. Отдельно на стоимость машин влияет и изменение правил ввоза через страны ЕАЭС. Поэтому фактический эффект индексации 2027 года будет зависеть не только от самого сбора, но и от спроса, курса рубля и объёмов предложения.