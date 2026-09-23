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Опубликовано 23 сентября, 12:52

Минпромторг: Повышение утильсбора на 10–20% с 2027 года не обрушит рынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Franchesko Mirroni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Franchesko Mirroni

Опасения относительно возможной просадки автомобильного рынка в 2027 году уже звучали со стороны представителей отрасли, однако профильное министерство придерживается иной позиции. В Минпромторге считают, что индексация утилизационного сбора с 1 января не станет неожиданностью для участников рынка, поскольку она была заранее заложена в долгосрочный график.

В зависимости от категории техники ставки увеличатся на 10–20%. В ведомстве подчёркивают, что схема плановой индексации была утверждена ещё в 2024 году, поэтому производители и инвесторы могут заранее учитывать будущую регуляторную нагрузку в своих расчётах.

В Минпромторге считают, что такой подход позволяет компаниям прогнозировать окупаемость проектов, запускать новые программы и принимать решения о локализации производства. Сам утильсбор ведомство рассматривает в том числе как один из инструментов стимулирования выпуска автомобилей и комплектующих внутри страны.

Одним из результатов этой политики министерство называет перезапуск большинства автозаводов, оставшихся после 2022 года без зарубежных партнёров. Сейчас в России выпускают легковые автомобили более чем 20 брендов и свыше 50 моделей — от бюджетного до представительского сегмента. В числе марок ведомство перечисляет Haval, Tenet, Volga, «Москвич», Evolute, «Атом», Sollers и Senat.

Параллельно идёт локализация компонентов. По данным Минпромторга, с 2022 года отечественные аналоги удалось найти примерно для половины из 740 наиболее критичных для отрасли деталей и материалов. По программе ФРП «Автокомпоненты» поддержку получили 107 проектов на сумму свыше 133 млрд рублей, а общий объём привлечённых инвестиций превысил 291 млрд.

В министерстве также указывают на рост доли российской техники. По итогам января — августа 2026 года она достигла 63,5% рынка, что на 8,5 процентного пункта выше результата за аналогичный период прошлого года.

КС признал незаконным применение новых ставок утильсбора к старым поставкам
КС признал незаконным применение новых ставок утильсбора к старым поставкам

При этом участники рынка ранее предупреждали, что новые ставки могут сказаться на конечных ценах. Ранее Life.ru рассказывал, что дилеры допускали подорожание новых автомобилей на 3–5% уже осенью на фоне валютного курса, сокращения складских запасов и ожиданий следующей индексации утильсбора. Эксперты отмечали, что по мере снижения товарных запасов импортёры получают меньше стимулов сохранять крупные скидки. Отдельно на стоимость машин влияет и изменение правил ввоза через страны ЕАЭС. Поэтому фактический эффект индексации 2027 года будет зависеть не только от самого сбора, но и от спроса, курса рубля и объёмов предложения.

Больше новостей об автомобилях и российском автопроме — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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