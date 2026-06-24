КС признал незаконным применение новых ставок утильсбора к старым поставкам

Конституционный суд РФ постановил, что повышенные коэффициенты утилизационного сбора нельзя применять к поставкам техники, которые были осуществлены до вступления новых правил в силу. Об этом говорится в постановлении суда.

Поводом для решения стала жалоба сельскохозяйственной компании «Терра групп», с которой таможня взыскала платёж по увеличенной ставке после ввоза тракторов из Казахстана. Техника поступила в Россию в конце июня 2023 года. Через несколько дней импортёр подал расчёт утильсбора по действовавшему на момент поставки коэффициенту. Однако таможенный орган отказался его принимать, сославшись на вступившее в силу с 1 июля правительственное постановление, повысившее ставки для этой категории машин. В результате сумма сбора выросла более чем в четыре раза.

Компания безуспешно пыталась оспорить решение в судах, после чего обратилась в Конституционный суд. КС РФ указал, что нормативные акты, увеличивающие обязательные платежи, должны вступать в силу не раньше чем через месяц после официального опубликования. Между публикацией постановления о повышении коэффициентов и началом его действия прошло меньше времени.

«Постановление Правительства РФ № 938 было опубликовано 9 июня 2023 года, а вступило в силу 1 июля 2023 года. Хотя у плательщиков имелся некоторый период для адаптации к повышению утильсбора, этот период составил менее месяца, что является значимым, в том числе и в деле заявителя. Поскольку данное изменение сбора касается действующих в неоднородных условиях субъектов, такой порядок вступления в силу не может быть оправдан», — пишет пресс-служба КС.

Ранее в Госдуме предложили снизить утильсбор и запустить программу льготных автокредитов для электромобилей. Автор инициативы считает, что сейчас развитию электротранспорта мешают высокие цены, которые складываются из крупных платежей и дорогих кредитов. Он предложил применять к электромобилям минимальные ставки утилизационного сбора. По его мнению, это позволит расширить круг покупателей и поддержать развитие сегмента.