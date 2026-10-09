«Утратил моральные ориентиры»: Офис Нетаньяху раскритиковал Нобелевскую премию Пиллэй

Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры, присудив премию мира южноафриканской правозащитнице Наванетхем Пиллэй. С таким заявлением выступил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после объявления лауреата 2026 года.

В канцелярии израильского премьера обвинили Пиллэй в предвзятом отношении к Израилю и распространении обвинений против еврейского государства.

«Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры. Он присудил свою высшую награду человеку, который построил карьеру на изобретении и распространении кровавых наветов против единственного еврейского государства», — говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Отдельно в канцелярии премьера раскритиковали деятельность Пиллэй во главе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В 2025 году комиссия пришла к выводу о совершении Израилем геноцида в секторе Газа. Израиль эти выводы отвергает.

В офисе Нетаньяху также заявили, что выводы комиссии Пиллэй использовал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан при формировании дела против Израиля. Авторы публикации назвали его обвинения сфабрикованными и вновь раскритиковали работу МУС.

«Пиллэй поставляла ложь. Хан превратил её в оружие. И теперь заблуждающиеся члены Нобелевского комитета чествуют женщину, которая распространяла эту демонизацию евреев и эту пародию на правосудие», — заявили в канцелярии главы правительства.

Life.ru подробно рассказывал, кто такая Нави Пиллэй и за что ей присудили Нобелевскую премию мира. 85-летняя юристка ранее занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека, работала судьёй Международного уголовного суда и участвовала в процессах Международного трибунала по Руанде. Одним из наиболее спорных эпизодов её карьеры стало руководство комиссией по палестинским территориям, выводы которой Израиль отверг.