Берлину пора выстраивать диалог с Москвой, а не раскручивать напряжённость, которая рискует перерасти в войну. Об этом написала в соцсети X основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Политик уверена, что стране требуется другое руководство. По её мнению, нынешний курс Фридриха Мерца ведёт к обострению, а не к переговорам.

«В прошлые выходные канцлер снова отправился в Киев с денежным чемоданом. Фридрих Мерц утром вручает миллиардные чеки на Украине, а вечером урезает пенсии, уход и здравоохранение в собственной стране», — написала она.

Вагенкнехт также обратилась к согражданам с призывом прекратить, по её словам, «политику против собственных граждан».

Ранее Life.ru рассказывал, что Фридрих Мерц обвинил Россию в поддержке оппозиционной «Альтернативы для Германии». При этом никаких доказательств своих слов канцлер не привёл. Заявление прозвучало на фоне рекордных успехов АдГ на региональных выборах.