«Уйти с кухни»: Глава МИД ЮАР жёстко ответил послу США на фоне дипломатического скандала

Глава МИД ЮАР Рональд Ламола предложил послу США Лео Бренту Бозеллу заняться другими делами, если тот больше не верит в дипломатические контакты с Преторией. Об этом министр заявил в интервью Sunday Times.

По словам Ламолы, дипломат не может утверждать, что «время разговоров прошло», поскольку именно диалог и является частью его работы.

«Если вы не можете разговаривать как дипломат и не можете вести диалог — уходите с кухни», — заявил глава южноафриканского МИД.

Нынешний конфликт стал продолжением более широкого спора между странами. В августе Бозелл передал президенту ЮАР Сирилу Рамапосе письмо Дональда Трампа с перечнем требований, выполнение которых Вашингтон связывал с улучшением отношений. По данным местных СМИ, США настаивали, чтобы Претория дистанцировалась от Ирана и других оппонентов Вашингтона, пересмотрела часть экономических мер в отношении бизнеса, а также изменила подход к земельной политике и защите фермеров.

Рамапоса позже направил ответ американской стороне, однако его содержание публично не раскрывалось. Вскоре после этого Вашингтон ввёл новые визовые ограничения против представителей ЮАР, а Бозелл выступил с новыми обвинениями в адрес властей республики.

Отношения между странами заметно ухудшились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Американский президент обвинял ЮАР в притеснении белых фермеров и критиковал её внешнеполитические связи. Претория отвергает эти обвинения и подчёркивает, что её земельная и социальная политика соответствует конституции страны.

Дополнительным источником напряжённости стали ограничения в рамках G20 и сокращение американских программ помощи ЮАР. Власти республики, в свою очередь, заявляют, что Вашингтон пытается давить на их внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее Life.ru сообщал, что США потребовали от ЮАР дистанцироваться от БРИКС и ряда внешнеполитических партнёров. Среди претензий Вашингтона также назывались земельное законодательство, положение белых фермеров и политика экономической поддержки чернокожего населения. Требования стали ещё одним эпизодом затяжного дипломатического конфликта между двумя странами.