У героя вирусного мема «нормааально» дела оказались далеки от одноимённой фразы — житель Челябинска накопил около 800 тысяч рублей долгов по кредитам. При этом за последние годы он серьёзно изменил образ жизни: сбросил 100 килограммов, устроился охранником и продолжает следить за хоккеем. Об этом пишет Mash.

Герой мема «нормааально» накопил почти миллион рублей долгов. Видео © Telegram / Mash

Известность к Сергею пришла в начале 2010-х после сюжета с зимней рыбалки. Тогда он на некоторое время позабыл о рыбе и решил вздремнуть у проруби. Этот фрагмент быстро разошёлся по интернету и сделал челябинца узнаваемым далеко за пределами родного региона.

С тех пор жизнь героя ролика заметно изменилась. Он похудел на сто килограммов, нашёл работу охранником, а свободное время посвящает просмотру хоккейных матчей и болеет за «Трактор». Однако финансовая сторона его биографии сложилась куда менее удачно.