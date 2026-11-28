Уже не всё «нормааально»: Герой старого мема влез в долги почти на миллион рублей
Герой мема «нормааально» накопил почти миллион рублей долгов
Обложка © Telegram / Mash
У героя вирусного мема «нормааально» дела оказались далеки от одноимённой фразы — житель Челябинска накопил около 800 тысяч рублей долгов по кредитам. При этом за последние годы он серьёзно изменил образ жизни: сбросил 100 килограммов, устроился охранником и продолжает следить за хоккеем. Об этом пишет Mash.
Герой мема «нормааально» накопил почти миллион рублей долгов. Видео © Telegram / Mash
Известность к Сергею пришла в начале 2010-х после сюжета с зимней рыбалки. Тогда он на некоторое время позабыл о рыбе и решил вздремнуть у проруби. Этот фрагмент быстро разошёлся по интернету и сделал челябинца узнаваемым далеко за пределами родного региона.
С тех пор жизнь героя ролика заметно изменилась. Он похудел на сто килограммов, нашёл работу охранником, а свободное время посвящает просмотру хоккейных матчей и болеет за «Трактор». Однако финансовая сторона его биографии сложилась куда менее удачно.
Сообщается, что Сергей оформил несколько кредитов, а в 2023 году ему ограничили доступ к новым займам. К этому моменту общий объём задолженности приблизился к 800 тысячам рублей. Теперь погашать долг ему предстоит за счёт небольшой зарплаты.
Судьбы людей, случайно прославившихся благодаря интернет-мемам, складываются по-разному. В ноябре 2026 года Life.ru рассказывал о Наталье «Морская пехота» — героине ролика «Я сказала — стартуем!», чьи фразы разошлись на цитаты и стали частью интернет-фольклора. Ещё одна история — Александр Сафонов, знакомый пользователям по мему с Владимиром Жириновским «Сафонов, оплатить!». В августе стало известно, что он погиб в зоне СВО, где прослужил четыре года.