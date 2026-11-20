Героиня знаменитого интернет-мема «Я сказала — стартуем!» Наталья «Морская пехота» умерла в возрасте 72 лет. О её смерти ещё в ноябре 2025 года сообщает Baza.

Тот самый мем с Натальей «Морской пехотой». Видео © Baza

Женщина прославилась благодаря вирусному ролику, снятому в автобусе Санкт-Петербурга. На кадрах пенсионерка в берете и военной куртке представлялась морской пехотой, командовала водителем и требовала немедленно начать движение.

Её фразы «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!» быстро разлетелись по Интернету. Видео стало одним из узнаваемых мемов Рунета, а сама Наталья получила прозвище «Морская пехота».

В последние годы женщина практически исчезла из публичного пространства. О её судьбе долгое время ничего не было известно, из-за чего в Сети неоднократно появлялись слухи о её смерти.

По информации Baza, Наталья неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах Петербурга. Издание также утверждает, что женщина лечилась в психиатрической больнице.

Как выяснили журналисты, Наталья скончалась ещё в ноябре прошлого года. Причина её смерти не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти другого героя известного интернет-мема — Владимира Сулуцкова. Мужчина, получивший прозвище Железнодорожник, прославился после участия в шоу «Давай поженимся!», где произнёс ставшую крылатой фразу «Плохо, плохо, неважно». В августе 2026 года его похоронили в Алтайском крае после гибели в зоне СВО.