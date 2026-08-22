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22 августа, 17:10
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В Алтайском крае похоронили погибшего на СВО героя мема «Плохо, плохо, неважно»

Обложка © 1tv.ru

Обложка © 1tv.ru

В Алтайском крае похоронили Владимира Сулуцкова, известного как Железнодорожник — того самого мужчину из шоу «Давай поженимся!», чья фраза «Плохо, плохо, неважно» разошлась по сети как мем. Об этом рассказали в его Telegram-канале.

«Попрощались сегодня с Владимиром! Спасибо всем, кто был с нами!» — говорится в записи.

Автор канала также анонсировал, что покажет последнее видео с участием героя мема. Иных подробностей на данный момент нет.

На СВО погиб герой мема «Или ты забыл? Или ты не знал?»
На СВО погиб герой мема «Или ты забыл? Или ты не знал?»

До этого сообщалось, что автор вирусной фразы «Плохо. Плохо-плохо, неважно» погиб на СВО. По информации SHOT, 50-летний уроженец алтайской Кулунды ушёл на фронт добровольцем и подписал контракт с Минобороны в марте этого года. Уже через месяц он оказался на передовой, а его жизнь оборвалась во время боя. Крылатая фраза прозвучала ещё в марте 2018 года, когда участник программы получил отказ от невесты.

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Вероника Бакумченко
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