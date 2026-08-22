В Алтайском крае похоронили погибшего на СВО героя мема «Плохо, плохо, неважно»

В Алтайском крае похоронили Владимира Сулуцкова, известного как Железнодорожник — того самого мужчину из шоу «Давай поженимся!», чья фраза «Плохо, плохо, неважно» разошлась по сети как мем. Об этом рассказали в его Telegram-канале.

«Попрощались сегодня с Владимиром! Спасибо всем, кто был с нами!» — говорится в записи.

Автор канала также анонсировал, что покажет последнее видео с участием героя мема. Иных подробностей на данный момент нет.

До этого сообщалось, что автор вирусной фразы «Плохо. Плохо-плохо, неважно» погиб на СВО. По информации SHOT, 50-летний уроженец алтайской Кулунды ушёл на фронт добровольцем и подписал контракт с Минобороны в марте этого года. Уже через месяц он оказался на передовой, а его жизнь оборвалась во время боя. Крылатая фраза прозвучала ещё в марте 2018 года, когда участник программы получил отказ от невесты.