Герой мема «Плохо-плохо, неважно» погиб на СВО

Скончался знаменитый герой вирусного интернет-мема «Плохо. Плохо-плохо, неважно». По данным SHOT, 50-летний Владимир из алтайской Кулунды погиб в зоне специальной военной операции.

Мужчина отправился защищать страну добровольно — он подписал контракт с Минобороны в марте этого года. Спустя всего месяц службы боец оказался на передовой. Жизнь уроженца Алтайского края оборвалась во время боевого столкновения.

Фрагмент его отчаяния прозвучал в эфире шоу «Давай поженимся!» ещё в марте 2018 года. Тогда участник программы получил отказ от невесты и произнес фразу, ставшую крылатой спустя годы. В конце 2024 года этот ролик пережил второе рождение в социальных сетях.

Неожиданная слава принесла Владимиру десятки тысяч подписчиков. Он активно вёл блоги о жизни в селе, рассказывал о любовных неудачах и записывал видеопоздравления за донаты. Зрители искренне поддерживали земляка рублями, сопереживая его судьбе.

Незадолго до гибели мужчина позвонил матери. Он сообщил ей, что отправляется непосредственно на линию фронта. Это был последний разговор самого узнаваемого жителя Кулунды со своей семьей.