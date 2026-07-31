В Киеве незаконно мобилизовали МС Зипулю — героя мема с песней «Ну ничего страшного»

Украинского блогера и рэпера МС Зипулю (настоящее имя Андрей Посысаев) мобилизовали в ВСУ. Он известен благодаря мемному треку «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу». Об этом сообщили в его социальных сетях.

Украинского рэпера МС Зипулю мобилизовали в ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zip.zipulia_production

Представители Андрея рассказали, что мобилизация прошла с нарушениями: военно-врачебную комиссию он прошёл за пять минут и был признан годным, хотя учился в интернате для детей с задержкой психического развития, но оформить инвалидность не смог.

До мема Зипуля уже занимался музыкой, но именно «Ну ничего страшного» принесла ему славу. Позже он продолжил выпускать треки. Его образ и фраза «тяу-тяу-тяу» стали интернет-феноменом, который узнают даже те, кто не знает самого артиста.

Ранее стало известно, что украинский актёр Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, воюя за ВСУ. По словам режиссёра Тони Ноябревой, он не хотел идти на фронт, но его задержали сотрудники ТЦК и отправили в штурмовую бригаду. Ноябрева назвала его выдающимся актёром, преподавателем и близким другом. Она добавила, что он очень любил детей и мечтал увидеть сына.