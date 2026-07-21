«Не хотел воевать против России»: Погиб актёр Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный в ВСУ

Украинский актёр кино и телевидения Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, воюя за ВСУ. О его смерти сообщила режиссёр Тоня Ноябрева в своих соцсетях, назвавшая артиста близким другом и выдающимся актёром. Ноябрева опубликовала совместные фотографии с Бушмакиным.

Тоня Ноябрева и Евгений Бушмакин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tonianoyabrova

«Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали», — написала она.

По словам Ноябревой, Бушмакин оказался на фронте, хотя не хотел участвовать в боевых действиях против России. Она заявила, что актёра задержали сотрудники территориального центра комплектования, после чего он был направлен в штурмовую бригаду ВСУ. Режиссёр также отметила, что Бушмакин очень любил детей и хотел увидеть своего сына. Она назвала его талантливым артистом, преподавателем и другом.

Евгений Бушмакин родился в 1981 году в Полтаве. Он учился в Полтавском инженерно-строительном университете, а затем окончил режиссёрский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. До начала актёрской карьеры он работал арт-директором в детском клубе. Известность ему принесли роли в проектах «Герой моего времени», «Пёс», «Стажёр» и других фильмах и сериалах. Также он сыграл Михайло в картине «Служба 21», специально приехав для этой роли из Киева.

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