Исполнитель хита Swing Your Daddy умер в США на 80-м году жизни

Американский музыкант и певец Джим Гилстрап, известный по хиту Swing Your Daddy, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

По данным издания, Гилстрап ушёл из жизни в субботу по естественным причинам. Артист выступал более 50 лет и был известен как сессионный вокалист, сотрудничавший со Стиви Уандером.

Он приложил руку к созданию песни You Are the Sunshine of My Life, которую номинировали на «Грэмми». Также Гилстрап записал саундтрек к популярному американскому ситкому 1970-х «Добрые времена». Среди его хитов — Swing Your Daddy и I'm on Fire. Причина смерти не раскрывается.

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