В Краснодарском крае задержали автохама Игоря Новосёлова, известного по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина месяц скрывался от полиции по делу о смертельном ДТП, сообщает Baza.

34-летнего жителя Екатеринбурга обнаружили в кафе неподалёку от Краснодара, почти за две тысячи километров от дома. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил задержание и сообщил, что Новосёлова этапируют обратно на Урал для участия в судебном процессе.

История началась в июле, когда мужчина, по данным следствия, сбил пешехода, впоследствии скончавшегося в больнице. После аварии водитель покинул место происшествия. Позднее его задержали, однако затем отпустили под подписку о невыезде.

До суда Новосёлов так и не добрался. Он перестал являться на заседания и уехал в Краснодарский край. Около месяца назад мужчину объявили в розыск.