Автохам из мема «Ты кому сигналишь, дядя?» месяц скрывался от полиции на Кубани
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В Краснодарском крае задержали автохама Игоря Новосёлова, известного по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина месяц скрывался от полиции по делу о смертельном ДТП, сообщает Baza.
34-летнего жителя Екатеринбурга обнаружили в кафе неподалёку от Краснодара, почти за две тысячи километров от дома. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил задержание и сообщил, что Новосёлова этапируют обратно на Урал для участия в судебном процессе.
История началась в июле, когда мужчина, по данным следствия, сбил пешехода, впоследствии скончавшегося в больнице. После аварии водитель покинул место происшествия. Позднее его задержали, однако затем отпустили под подписку о невыезде.
До суда Новосёлов так и не добрался. Он перестал являться на заседания и уехал в Краснодарский край. Около месяца назад мужчину объявили в розыск.
Широкую известность Новосёлов получил благодаря видео дорожного конфликта, во время которого выкрикнул ставшую мемом фразу «Ты кому сигналишь, дядя?». Теперь автохам находится под стражей и ожидает отправки в Свердловскую область.
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