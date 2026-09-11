«Уже никому не нужен»: Лукашенко призвал не держать государственные резервы в долларах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хранить средства в долларах при нынешней политике США становится рискованно. По его мнению, свободные деньги лучше направлять в реальные проекты.

«Кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен», — сказал белорусский лидер, рассказывая о недавней встрече с российским бизнесменом Владимиром Потаниным.

В качестве аргумента Лукашенко привёл заморозку части российских золотовалютных резервов на Западе. По его словам, этот пример заставляет другие страны задумываться, насколько безопасно держать крупные запасы в американской валюте.

Президент Белоруссии отметил, что подобный вопрос может встать и перед государствами, накопившими значительные долларовые резервы. В частности, он упомянул ОАЭ и заявил, что действия США в финансовой сфере видят во всём мире.

Разговор с Потаниным при этом касался инвестиций в Белоруссию. По словам Лукашенко, бизнесмен заинтересован в совместных проектах, в том числе связанных с карьерной и шахтной техникой и беспилотными технологиями. Схожие вопросы белорусский лидер ранее обсуждал с акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным.