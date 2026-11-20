УЗИ с откатом: Депутат Рады получил 3,5 года тюрьмы за коррупцию на медицинских закупках
Депутата Рады Кузьминых приговорили к 3,5 года тюрьмы за коррупцию
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Кузьминых
Депутат Верховной рады Украины Сергей Кузьминых получил три с половиной года лишения свободы по делу о коррупции при закупке медицинского оборудования. Высший антикоррупционный суд признал парламентария виновным в злоупотреблении влиянием, сообщает издание «Слово и дело».
Помимо тюремного срока, Кузьминых на три года лишили права занимать должности в государственных органах и местном самоуправлении. В назначенное наказание суд зачёл 48 дней с учётом четырёх суток предварительного заключения и 144 дней круглосуточного домашнего ареста.
Дело связано с закупками оборудования для больницы в Житомирской области. По материалам расследования, в январе 2022 года парламентарий получил 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов на поставку аппаратов УЗИ. За свои услуги он потребовал вознаграждение в размере 30% стоимости оборудования.
Уголовное преследование депутата началось ещё в 2022 году. Впоследствии разбирательство дошло до Высшего антикоррупционного суда, который 20 ноября 2026 года вынес обвинительный приговор.
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