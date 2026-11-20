Депутат Верховной рады Украины Сергей Кузьминых получил три с половиной года лишения свободы по делу о коррупции при закупке медицинского оборудования. Высший антикоррупционный суд признал парламентария виновным в злоупотреблении влиянием, сообщает издание «Слово и дело».

Помимо тюремного срока, Кузьминых на три года лишили права занимать должности в государственных органах и местном самоуправлении. В назначенное наказание суд зачёл 48 дней с учётом четырёх суток предварительного заключения и 144 дней круглосуточного домашнего ареста.

Дело связано с закупками оборудования для больницы в Житомирской области. По материалам расследования, в январе 2022 года парламентарий получил 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов на поставку аппаратов УЗИ. За свои услуги он потребовал вознаграждение в размере 30% стоимости оборудования.

Уголовное преследование депутата началось ещё в 2022 году. Впоследствии разбирательство дошло до Высшего антикоррупционного суда, который 20 ноября 2026 года вынес обвинительный приговор.