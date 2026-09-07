«В 12 раз больше»: Дальневосточные рыбаки нарастят вылов рыбы до 56,5 тыс. тонн в 2026 году

Дальневосточная рыбопромышленная компания (ДРУК) на Восточном экономическом форуме заявила о планах нарастить объём добычи в 2026 году более чем в 12 раз по сравнению с показателями 2025 года, сообщили в пресс-службе предприятия, пишет РИАМО.

В собственности компании — 58 рыболовных участков с суммарными квотами свыше 70 тысяч тонн. Флот насчитывает 51 судно, включая краболовы, траулеры и ярусоловы, а также более ста маломерных единиц для прибрежного лова.

География промысла расширена: добыча ведётся в Охотском, Беринговом и Японском морях, а с июля этого года добавилось и Баренцево море. На следующий год запланирован улов около 56,5 тысячи тонн. Для реализации планов задействуют 35 судов из 51 — в прошлом сезоне работали только десять. ДРУК также стала партнёром Рыбного дома Росрыболовства на ВЭФ.

Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что Россия в ближайшее время вряд ли возобновит промышленный вылов осетровых, поскольку естественные запасы истощены, и рынок обеспечивается только за счёт искусственного воспроизводства. Он отметил, что сто лет назад ежегодный вылов составлял 5–6 тыс. тонн (около 10% стоимости всего улова), а сейчас говорить о возвращении к промыслу преждевременно.