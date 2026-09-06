В АдГ назвали Мерца главным помощником партии на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно оказался в центре предвыборной риторики главного оппонента правящей коалиции. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла заявил, что глава правительства фактически помогает его партии накануне региональных выборов.

Выступая на заключительном предвыборном мероприятии АдГ в Саксонии-Анхальт, политик назвал Мерца «лучшим агитатором» своей партии. По его словам, решения и действия канцлера способствуют росту поддержки оппозиции.

«В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил – Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – заявил Крупалла.

Лидер АдГ также вспомнил недавний визит Мерца в Мекленбург-Переднюю Померанию, где канцлер участвовал в мероприятии Христианско-демократического союза. Крупалла в шутливой форме раскритиковал эту поездку, заявив, что глава правительства приехал на восток Германии, но не смог предложить избирателям убедительной позиции.

«Он побывал в Мекленбурге-Передней Померании, съел три булочки с рыбой и снова исчез, ничего не сказав своим избирателям. То есть он приезжает к нам на восток и ест нашу рыбу. Ну и пусть, не жалко», – сказал политик.

Заявления прозвучали перед выборами в земельный парламент Саксонии-Анхальт, которые пройдут 6 сентября. Ранее немецкие СМИ отмечали, что результаты голосования могут стать серьёзным испытанием для правительства Мерца.

Ранее Life.ru писал, что в Германии допустили рост популярности АдГ на фоне споров вокруг политики Правительства ФРГ. В партии рассчитывают использовать недовольство частью решений Берлина в своей предвыборной кампании. Особое внимание оппозиция уделяет восточным регионам страны, где позиции АдГ традиционно сильнее, чем в западной части Германии. Предстоящие земельные выборы рассматриваются как важный показатель отношения избирателей к курсу кабинета Мерца и могут повлиять на дальнейшую политическую борьбу в стране.