В «Авиапарке» объяснили массовую эвакуацию посетителей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Массовая эвакуация посетителей московского торгового центра «Авиапарк» оказалась учебной. Тренировка уже завершилась, комплекс работает в штатном режиме, сообщили в администрации ТЦ.
Ранее очевидцы публиковали кадры, на которых большое количество посетителей находилось возле здания на Ходынском бульваре. Первоначально причина эвакуации не сообщалась, из-за чего в Telegram-каналах появились сообщения о возможном происшествии.
«Уже закончилась, у нас учебная эвакуация проводилась. Торговый центр работает в штатном режиме», — сообщили в администрации «Авиапарка».
Информации о реальной угрозе, пожаре или других чрезвычайных ситуациях в торговом центре не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о поджоге в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк», после которого посетителей также пришлось выводить из здания.
Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.