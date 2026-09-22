В «Авиапарке» объяснили массовую эвакуацию посетителей

Массовая эвакуация посетителей московского торгового центра «Авиапарк» оказалась учебной. Тренировка уже завершилась, комплекс работает в штатном режиме, сообщили в администрации ТЦ.

Ранее очевидцы публиковали кадры, на которых большое количество посетителей находилось возле здания на Ходынском бульваре. Первоначально причина эвакуации не сообщалась, из-за чего в Telegram-каналах появились сообщения о возможном происшествии.

«Уже закончилась, у нас учебная эвакуация проводилась. Торговый центр работает в штатном режиме», — сообщили в администрации «Авиапарка».

Информации о реальной угрозе, пожаре или других чрезвычайных ситуациях в торговом центре не поступало.