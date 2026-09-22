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Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:32

В «Авиапарке» объяснили массовую эвакуацию посетителей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Массовая эвакуация посетителей московского торгового центра «Авиапарк» оказалась учебной. Тренировка уже завершилась, комплекс работает в штатном режиме, сообщили в администрации ТЦ.

Ранее очевидцы публиковали кадры, на которых большое количество посетителей находилось возле здания на Ходынском бульваре. Первоначально причина эвакуации не сообщалась, из-за чего в Telegram-каналах появились сообщения о возможном происшествии.

«Уже закончилась, у нас учебная эвакуация проводилась. Торговый центр работает в штатном режиме», — сообщили в администрации «Авиапарка».

Информации о реальной угрозе, пожаре или других чрезвычайных ситуациях в торговом центре не поступало.

Ранее Life.ru сообщал о поджоге в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк», после которого посетителей также пришлось выводить из здания.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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