В Азове Ростовской области полностью ликвидировали возгорание на одном из объектов, пострадавших в результате атаки беспилотников. На втором объекте пожарные продолжают работы по локализации огня. В городе сохраняются усиленные меры безопасности, а движение по повреждённому участку трассы Р-280 организовано в объезд. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Для ликвидации последствий происшествия привлечены необходимые силы и средства экстренных служб. В границах пострадавших объектов действует локальный режим чрезвычайной ситуации, координацией работ занимается оперативный штаб МЧС.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять качество атмосферного воздуха в Азове. По последним результатам мониторинга, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников в Азове объявили локальный режим чрезвычайной ситуации. Под удар попали четыре производственных объекта, на территории которых возникли пожары. Для борьбы с огнём привлекли дополнительные подразделения спасателей, а специалисты Роспотребнадзора приступили к проверке качества воздуха. Также сообщалось о повреждениях частных домов и газопровода в Миллеровском районе Ростовской области.