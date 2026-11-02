В Балашихе 18-летнюю девушку задержали за поджог вышки сотовой связи
В Подмосковье 18-летнюю жительницу Королёва отправили под домашний арест по делу о поджоге вышки сотовой связи в Балашихе. По версии МВД, девушка стала исполнителем преступления после того, как неизвестные убедили её, что через взломанный аккаунт на «Госуслугах» мошенники могут использовать её личные данные.
В Балашихе девушку задержали за поджог. Видео © Telegram / МВД Медиа
В начале сентября девушке позвонили люди, представившиеся сотрудниками госструктур. Они предложили ей посодействовать органам. Для этого она купила растворитель, приехала в Салтыковку и подожгла оборудование вышки. Расходы на поездку и покупку химического средства взяли на себя звонившие.
Действия 18-летней девушки квалифицированы по ч. 2 ст. 205 УК РФ — статье о террористическом акте. Расследование продолжается.
Ранее в Саратовской области 18-летнего парня оштрафовали на 30 тысяч рублей за несообщение о готовящемся теракте на железной дороге. Юноша знал о планах поджечь релейный шкаф, но не обратился в полицию. Планировалось повредить оборудование, которое обеспечивает работу железнодорожной инфраструктуры. Поджог мог привести к происшествиям на путях и создать угрозу безопасности движения поездов.
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