В Подмосковье 18-летнюю жительницу Королёва отправили под домашний арест по делу о поджоге вышки сотовой связи в Балашихе. По версии МВД, девушка стала исполнителем преступления после того, как неизвестные убедили её, что через взломанный аккаунт на «Госуслугах» мошенники могут использовать её личные данные.

В Балашихе девушку задержали за поджог. Видео © Telegram / МВД Медиа

В начале сентября девушке позвонили люди, представившиеся сотрудниками госструктур. Они предложили ей посодействовать органам. Для этого она купила растворитель, приехала в Салтыковку и подожгла оборудование вышки. Расходы на поездку и покупку химического средства взяли на себя звонившие.

Действия 18-летней девушки квалифицированы по ч. 2 ст. 205 УК РФ — статье о террористическом акте. Расследование продолжается.