Мошенники убедили 18-летнюю россиянку устроить теракт — ей грозит до 20 лет

В подмосковной Балашихе 18-летняя девушка устроила поджог оборудования вышки мобильной связи, выполняя указания телефонных аферистов. Инцидент произошёл в микрорайоне Салтыковка. Подозреваемую задержали полицейские по уголовному делу о теракте , сообщили в ГУ МВД по Московской области.

В Подмосковье задержали подозреваемую в поджоге оборудования сотовой связи. Видео © Макс / ГУ МВД по Московской области

Как выяснили правоохранители, жительница Королёва попала под влияние злоумышленников ещё в начале сентября. Сначала ей позвонила незнакомка, представившаяся специалистом по кибербезопасности, и напугала сообщением о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем к разговору подключился лжеследователь, убедивший девушку выполнить опасное поручение.

По указанию мошенников она отправилась к базовой станции сотового оператора, предварительно купив растворитель. Аферисты даже оплатили ей такси и необходимые химикаты. Добравшись до объекта, девушка облила оборудование горючей жидкостью и подожгла его. После задержания она раскаялась в содеянном. Возбуждено уголовное дело о теракте, который наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. Подозреваемую отправили под домашний арест.