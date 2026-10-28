12-летняя девочка подожгла АЗС и автомобиль полиции в Башкирии

Несовершеннолетнюю жительницу Ишимбая обманом вовлекли в поджоги топливораздаточной колонки и служебного автомобиля правоохранительного органа в Салавате. По данным следственного управления СК по Башкортостану, неизвестные убедили девушку, что она якобы передала иностранным спецслужбам координаты объектов гражданской инфраструктуры.

Общение началось в октябре 2026 года при покупке товара. Получив обвинение в передаче координат, девушка испугалась ответственности и стала выполнять указания незнакомца, поступавшие через Telegram, полагают следователи.

По версии СК, 23 октября она подожгла колонку на автозаправочной станции и служебную машину. Общий материальный ущерб превысил 2,2 миллиона рублей. Личность несовершеннолетней установили сотрудники полиции.

Следственный отдел по Салавату возбудил дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ — об организации совершения террористического акта. Следователи осмотрели места поджогов, изъяли компьютерную технику, назначили экспертизы и допрашивают свидетелей.

В СК призвали родителей объяснить детям: если незнакомцы обвиняют их в преступлении, угрожают или требуют совершить противоправные действия, нужно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в полицию. О происходящем важно сразу рассказать взрослым, даже если собеседник требует молчать.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд приговорил 61-летнего жителя Уссурийска к 23 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности. Мужчина организовал поставку автомобиля повышенной проходимости для Вооружённых сил Украины, а ранее призывал в интернете поджигать военкоматы.