В Саратове мужчину приговорили к 19 годам за госизмену и диверсию

Саратовский областной суд приговорил 30-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за госизмену, диверсии и покушение на сбыт наркотиков. По данным суда, осуждённый выполнял задания иностранной спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая совершение диверсии и покушение на неё. Кроме того, суд установил его причастность к попытке незаконного сбыта наркотических средств.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Первые 5 лет осуждённый будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре жителю Самары, получившему 23 года за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию украинской военной разведки и использовал самодельное взрывное устройство. Первые семь лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.