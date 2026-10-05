Россиянина приговорили к 23 годам за диверсию на НПЗ под Самарой по заданию ГУР

Жителя Самары Сергея Окрушко приговорили к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии региона, совершённую по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, диверсия произошла в июле 2023 года. Для атаки на объект Окрушко использовал самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что действия россиянина были частью выполнявшегося по заданию украинской военной разведки поручения.

«Путём осуждения пресечена диверсионно-террористическая деятельность гражданина России, жителя Самары Окрушко Сергея Александровича 1981 г. р.», — говорится в сообщении.

Центральный окружной военный суд назначил мужчине 23 года заключения. Первые семь лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее в России вынесли ещё один длительный срок по делу о подготовке диверсии: жителя Ростовской области приговорили к 20 годам за попытку подорвать объект транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Мужчину задержали при прибытии на место с взрывным устройством.