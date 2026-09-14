Сам вышел на СБУ и приехал с бомбой: Россиянина осудили на 20 лет за подготовку диверсии

Житель Ростовской области получил 20 лет лишения свободы за подготовку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Об этом информирует пресс-служба Ростовского областного суда.

По данным силовиков, мужчина самостоятельно вышел на представителей СБУ и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение. В дальнейшем он согласился выполнить задание по организации диверсии.

Как утверждает следствие, до этого мужчина вёл интернет-канал, где публиковал оскорбительные материалы в адрес ветеранов.

Следующим заданием стала подготовка подрыва объекта транспортной инфраструктуры. Мужчину задержали сотрудники российских спецслужб, когда он прибыл на место для закладки взрывного устройства.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Против него возбуждено дело о госизмене, фигурант арестован.