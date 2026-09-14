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Регион
Опубликовано 14 сентября, 11:40

Сам вышел на СБУ и приехал с бомбой: Россиянина осудили на 20 лет за подготовку диверсии

Жителя Ростовской области осудили на 20 лет за подготовку диверсии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Житель Ростовской области получил 20 лет лишения свободы за подготовку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Об этом информирует пресс-служба Ростовского областного суда.

По данным силовиков, мужчина самостоятельно вышел на представителей СБУ и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение. В дальнейшем он согласился выполнить задание по организации диверсии.

Как утверждает следствие, до этого мужчина вёл интернет-канал, где публиковал оскорбительные материалы в адрес ветеранов.

Следующим заданием стала подготовка подрыва объекта транспортной инфраструктуры. Мужчину задержали сотрудники российских спецслужб, когда он прибыл на место для закладки взрывного устройства.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Против него возбуждено дело о госизмене, фигурант арестован.

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Наталья Демьянова
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