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Опубликовано 11 сентября, 10:46

За взрывчаткой по заданию Киева: Брат и сестра в Крыму пойдут под суд за госизмену

Прокуратура: Брата и сестру в Крыму будут судить за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Брат и сестра предстанут перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене. По версии следствия, они сотрудничали с украинской стороной и должны были забрать из тайника взрывное устройство фугасного типа.

Как сообщили в прокуратуре республики, сначала обвиняемая связалась с представителем Вооружённых сил Украины, после чего привлекла к противоправной деятельности своего брата.

По заданию куратора родственники приехали в Сакский район. Там они должны были найти тайник и извлечь из него взрывное устройство.

«[Фигуранты] прибыли на участок местности в границах Сакского района, где должны были извлечь из тайника взрывное устройство фугасного типа», — сообщили в прокуратуре.

Довести задуманное до конца брат и сестра не смогли — их деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Ранее ФСБ сообщала, что задержанные выполняли задания украинских спецслужб, в том числе фотографировали военную технику и искали тайники со взрывчаткой. Уголовное дело по обвинению в государственной измене направят для рассмотрения в Верховный суд Республики Крым.

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Никита Никонов
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