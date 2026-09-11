Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 07:17

ФСБ показала видео задержания и признания агента ГУР под Тамбовом

Задержанный за госизмену в Тамбовской области признался на видео в работе на ГУР

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Задержанный в Тамбовской области 20-летний россиянин признался в передаче украинской стороне координат и фотографий объектов энергетической инфраструктуры. Видео с его показаниями распространила ФСБ России.

Задержание наводчика ВСУ в Тамбовской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Я решил оказывать им помощь, предоставляя разведданные в отношении критически важных объектов на территории региона», — сказал задержанный.

Он добавил, что передал Киеву координаты и фотографии энергообъектов, а также проверил местоположение Тамбовской электроподстанции. Задержали злоумышленника, когда он возвращался домой.

«Британский гамбит?» ФСБ задала главный вопрос, который придаст делу дипломатов серьёзный оборот
«Британский гамбит?» ФСБ задала главный вопрос, который придаст делу дипломатов серьёзный оборот

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Против него возбуждено дело о госизмене, фигурант арестован.

Больше новостей о резонансных расследованиях и официальных комментариях силовиков — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar