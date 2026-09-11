ФСБ показала видео задержания и признания агента ГУР под Тамбовом

Задержанный в Тамбовской области 20-летний россиянин признался в передаче украинской стороне координат и фотографий объектов энергетической инфраструктуры. Видео с его показаниями распространила ФСБ России.

Задержание наводчика ВСУ в Тамбовской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Я решил оказывать им помощь, предоставляя разведданные в отношении критически важных объектов на территории региона», — сказал задержанный.

Он добавил, что передал Киеву координаты и фотографии энергообъектов, а также проверил местоположение Тамбовской электроподстанции. Задержали злоумышленника, когда он возвращался домой.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Против него возбуждено дело о госизмене, фигурант арестован.