Фото кораблей и скриншоты карт: Агент СБУ из Крыма раскрыл на видео задание куратора
ФСБ показала задержание агента Киева в Крыму за сбор данных о флоте для СБУ
Обложка © ФСБ РФ
Задержанный в Крыму по подозрению в госизмене рассказал, что передавал куратору из СБУ фотографии кораблей Черноморского флота и координаты их расположения. Его показания приведены на видеозаписи, которую распространила ФСБ России.
Задержание агента СБУ в Крыму. Видео © ФСБ РФ
По словам задержанного, он получил задание от украинского закзачика — сходить и сфотографировать корабли. Помимо самих снимков, он отправил скриншоты карт с указанием местоположения судов.
«Я сфотографировал, отправил, пришлось сделать скрины карт, где это расположено, с координатами», — рассказал мужчина.
Задержанный — житель Севастополя, фактически он являлся агентом 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины. С представителем СБУ он связался через мессенджер добровольно. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По решению суда мужчина взят под арест.
Напомним, в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении подразделений и военной техники Черноморского флота. По данным ведомства, мужчина 1969 года рождения самостоятельно связался с представителем СБУ и действовал из корыстных побуждений.