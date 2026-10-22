Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 10:29

Фото кораблей и скриншоты карт: Агент СБУ из Крыма раскрыл на видео задание куратора

ФСБ показала задержание агента Киева в Крыму за сбор данных о флоте для СБУ

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

Задержанный в Крыму по подозрению в госизмене рассказал, что передавал куратору из СБУ фотографии кораблей Черноморского флота и координаты их расположения. Его показания приведены на видеозаписи, которую распространила ФСБ России.

Задержание агента СБУ в Крыму. Видео © ФСБ РФ

По словам задержанного, он получил задание от украинского закзачика — сходить и сфотографировать корабли. Помимо самих снимков, он отправил скриншоты карт с указанием местоположения судов.

«Я сфотографировал, отправил, пришлось сделать скрины карт, где это расположено, с координатами», — рассказал мужчина.

Задержанный — житель Севастополя, фактически он являлся агентом 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины. С представителем СБУ он связался через мессенджер добровольно. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По решению суда мужчина взят под арест.

Шпионка Киева пролезла в избирательную комиссию Забайкалья ради провокаций, но была поймана
Шпионка Киева пролезла в избирательную комиссию Забайкалья ради провокаций, но была поймана

Напомним, в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении подразделений и военной техники Черноморского флота. По данным ведомства, мужчина 1969 года рождения самостоятельно связался с представителем СБУ и действовал из корыстных побуждений.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar