Приморца осудили на 23 года за госизмену и помощь ВСУ

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил 61-летнего жителя Уссурийска к 23 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности. Мужчина организовал поставку автомобиля повышенной проходимости для Вооружённых сил Украины, а ранее призывал в интернете поджигать военкоматы. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установил суд, в сентябре 2022 года житель Приморья опубликовал в одном из мессенджеров комментарии, в которых призывал к поджогам военных комиссариатов. Там же он предлагал оказывать финансовую помощь Украине для деятельности, направленной против безопасности России.

На этом его действия не ограничились. С марта по июль 2023 года мужчина организовал приобретение и передачу украинским военным автомобиля повышенной проходимости. Именно этот эпизод стал одним из оснований для обвинения в государственной измене.

Уголовное дело рассматривалось сразу по трём статьям УК РФ: о государственной измене, публичных призывах к терроризму с использованием интернета и призывах к деятельности против безопасности государства.

«Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летнего жителя Уссурийска», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Первые четыре года назначенного срока осуждённый проведёт в тюрьме. Оставшиеся 19 лет ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил два года ограничения свободы после освобождения.

Кроме того, мужчине на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в информационно-телекоммуникационных сетях.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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