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Регион
Опубликовано 27 октября, 06:42

Жителя Приморья осудили на 23 года за помощь ВСУ и призывы к поджогам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Житель Уссурийска получил 23 года лишения свободы за организацию поставки автомобиля для украинской армии и публикацию призывов к поджогам военкоматов. Приговор 61-летнему мужчине вынес Тихоокеанский флотский военный суд, сообщила прокуратура Приморского края.

Как установил суд, в сентябре 2022 года мужчина призывал в мессенджере поджигать военные комиссариаты и оказывать Украине финансовую помощь для деятельности против безопасности России. Позже, с марта по июль 2023 года, он организовал приобретение и отправку автомобиля повышенной проходимости для ВСУ.

Мужчину признали виновным в государственной измене, публичных призывах к террористической деятельности и призывах к действиям, направленным против безопасности РФ. Первые четыре года назначенного срока он проведёт в тюрьме, оставшиеся 19 лет — в колонии строгого режима. После освобождения за ним сохранят ограничения свободы на два года. Ещё на три года ему запретили публично размещать обращения и другие материалы в интернете. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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Ранее 18-летний мужчина из Спасска-Дальнего попал под следствие из-за сотрудничества с украинской военной разведкой. Молодой человек за деньги передавал её представителю сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Приморского края. Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу. В ФСБ утверждают, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

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Тимур Хингеев
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