Жителя Приморья задержали по делу о госизмене за передачу данных Украине

Житель Спасска-Дальнего попал под следствие из-за сотрудничества с украинской военной разведкой. Как заявили в региональном УФСБ, молодой человек за деньги передавал её представителю сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Приморского края.

В Приморье арестовали 18-летнего жителя. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

Задержанный 2008 года рождения общался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По заданию собеседника он собирал информацию об инфраструктуре региона.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о государственной измене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу. В ФСБ утверждают, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Саратове областной суд приговорил 30-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за госизмену, диверсии и покушение на сбыт наркотиков. По данным суда, осуждённый выполнял задания иностранной спецслужбы. Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая совершение диверсии и покушение на неё. Кроме того, суд установил его причастность к попытке незаконного сбыта наркотических средств.