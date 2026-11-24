В Башкирии 15-летний подросток забил молотком до смерти отца троих детей
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В Салавате 32-летний отец троих детей скончался после удара молотком по голове, нанесённого подростком. Подробности трагедии приводит Telegram-канал Mash Batash.
По словам родственника, Фируз работал в такси и после ночной смены решил зайти в кафе. Там к нему подбежали двое 15-летних школьников, один из которых ударил мужчину молотком по голове. Потерявшего сознание мужчину оставили на месте, а подростки скрылись.
В Башкирии отец троих детей умер после нападения школьников. Фото © Telegram / Mash Batash
Из-за тяжести полученных травм пострадавшего перевезли из местной больницы в Уфу. У мужчины диагностировали оскольчатый перелом черепа, повреждение головного мозга и кровоизлияние. Спустя неделю Фируз скончался, так и не выйдя из комы.
Как утверждает брат погибшего, школьников задержали уже на следующий день после нападения, однако впоследствии обоих отправили под домашний арест. Родственники мужчины не согласны с такой мерой пресечения и добиваются заключения подростков под стражу.
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