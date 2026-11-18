В японском городе Комаки префектуры Айти четверо несовершеннолетних и 23-летний гражданин Бразилии оказались под следствием после жестокого нападения на 82-летнюю пенсионерку. По версии полиции, злоумышленники ворвались в дом женщины ночью, потребовали деньги, избили её ломом и распылили ей в лицо спрей для отпугивания медведей. Об этом сообщает The Japan Times.

Нападение произошло около часа ночи 15 ноября. Женщина спала, когда в её дом проникли несколько человек. Они потребовали деньги, а затем ударили хозяйку дома ломом и применили против неё медвежий спрей. Пенсионерка получила тяжёлые травмы: у неё диагностировали переломы рёбер и повреждение лёгкого.

Примерно через два часа после нападения полиция задержала пятерых человек, находившихся в угнанном автомобиле. Среди них оказался 23-летний гражданин Бразилии и четверо подростков. По информации японских СМИ, трое из несовершеннолетних учатся в средней школе.

Следователи считают, что подростки могли действовать по указаниям человека, который находился за пределами места преступления. По данным The Japan Times, они переписывались с предполагаемым организатором через мессенджер Signal. Именно он, как полагает следствие, указал им дом, который следовало ограбить.

Пятерых задержанных передали прокуратуре. При этом полиция продолжает расследование их возможной причастности к нападению на пенсионерку и устанавливает личность предполагаемого организатора.

Ранее в Забайкальском крае учительница смогла успокоить вооружённого топором и ножами подростка, который проник в школу и заперся в кабинете с младшеклассниками. Педагог вступила с ним в переговоры и убедила отказаться от агрессивных действий. Прибывшие в образовательное учреждение сотрудники силовых структур задержали несовершеннолетнего.