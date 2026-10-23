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Опубликовано 23 октября, 15:45

В Прикамье подростка приговорили к шести годам колонии за убийство учительницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thichaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thichaa

Суд приговорил 17-летнего подростка, убившего учительницу в городе Добрянке Пермского края, к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Об этом 23 октября сообщили в Следственном комитете России.

Школьника признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В СК подчеркнули, что собранных следователями доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Трагедия произошла утром 7 апреля возле школы № 5 в Добрянке. Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту. Женщину доставили в больницу с тяжёлыми ранениями, однако спасти её не удалось.

После нападения юношу задержали. В ходе расследования следователи изучили обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Погибшая Олеся Багута почти 30 лет посвятила педагогике, работала заместителем директора школы и была победительницей муниципального конкурса «Учитель года». После трагедии в образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал о продлении ареста подростку, обвиняемому в убийстве учительницы. В сентябре Добрянский районный суд оставил школьника под стражей ещё на три месяца. Одновременно защита ходатайствовала о передаче материалов в Пермский краевой суд для определения территориальной подсудности дела.

Больше новостей о резонансных преступлениях, судебных приговорах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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