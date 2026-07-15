Суд вынес приговор виновному после кровавой резни на подростковой вписке в Байкальске

Жителю Байкальска назначили 16 лет колонии строгого режима по делу о трагедии, в результате которой погибли подростки. Приговор 25-летнему мужчине вынес Иркутский гарнизонный военный суд на закрытом заседании, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в вовлечении подростков в систематическое употребление алкоголя, а также в других преступлениях против половой неприкосновенности. Кроме лишения свободы, ему запретили на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних.

По материалам дела, в мае 2025 года обвиняемый покупал спиртное для подростков, среди которых был его 17-летний брат и его друзья. Сначала он приобрёл несколько бутылок разливного пива, а позже привёз на вписку в частный дом в одном из СНТ Байкальска пиво и водку, где компания отмечала день рождения.

Во время вечеринки один из подростков напал на других с ножом. В результате атаки четверо несовершеннолетних погибли на месте, ещё несколько человек получили травмы и были госпитализированы. После нападения дом загорелся, сам нападавший погиб в пожаре.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. По данным следствия, большинство погибших были убиты во сне. После случившегося стало известно, что на вечеринке находилось большое количество алкоголя. 30 мая 2025 года город простился с погибшими подростками. На похоронах некоторым родственникам и знакомым жертв даже потребовалась помощь медиков из-за сильного эмоционального потрясения.