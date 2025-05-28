«У тебя кишка тонка»: Кровавая резня на вписке в Байкальске началась после словесной перепалки
Mash: Подросток из Байкальска напал на девочку из-за оскорбления
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По свидетельствам выживших на «кровавой» вписке в Балтийске детей, конфликт начался с перепалки между 14-летней девушкой и подростком, который к ней приставал. После его угрозы «зарезать» она ответила: «У тебя кишка тонка!», что и стало последней каплей. В ярости парень достал канцелярский нож и бросился на неё, сообщает Mash.
Первой жертвой стала подруга, заслонившая девушку собой — нападавший нанёс ей десятки ножевых ранений. Несмотря на то, что находившиеся рядом парни занимались боксом, в состоянии алкогольного опьянения они не смогли обезвредить агрессора. Одной из девушек удалось выбежать за помощью, но полиция прибыла лишь через час, когда в доме уже начался пожар.
Напомним, в Байкальске в ночь на 28 мая подросток зарезал нескольких друзей, пока те спали. Некоторым ребятам удалось спастись. Как уже сообщал Life.ru, одна из девочек закрыла собой подругу от убийцы. По предварительным данным, причиной его ярости стала безответная любовь, он пытался изнасиловать девочку. Подросток погиб в результате взрыва, который сам же и устроил.