«У тебя кишка тонка»: Кровавая резня на вписке в Байкальске началась после словесной перепалки

По свидетельствам выживших на «кровавой» вписке в Балтийске детей, конфликт начался с перепалки между 14-летней девушкой и подростком, который к ней приставал. После его угрозы «зарезать» она ответила: «У тебя кишка тонка!», что и стало последней каплей. В ярости парень достал канцелярский нож и бросился на неё, сообщает Mash.