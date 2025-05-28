Алкоголь подросткам с «кровавой» вписки в Байкальске привёз «доставщик»

Алкоголь для вписки в Байкальске Иркутской области, где в результате поножовщины погибли пятеро подростков, купил их совершеннолетний знакомый. Об этом сообщили на совещании с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

«К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрёл для них 18-летний молодой человек», — пояснил руководитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.

Глава Минздрава Андрей Модестов сообщил, что все пострадавшие дети были госпитализированы в Иркутскую областную детскую больницу, где им оказывают комплексную медико-психологическую помощь. Министр подчеркнул организацию психологической поддержки для родственников пострадавших и погибших, а также планы по направлению травмированных детей в оздоровительные лагеря летом — при условии удовлетворительного состояния и согласия самих подростков и их родителей. В ближайшее время планируется доставить в Иркутск родителей для воссоединения с детьми.