Алкоголь подросткам с «кровавой» вписки в Байкальске привёз «доставщик»
Алкоголь подросткам в Байкальске купил их 18-летний знакомый
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF
Алкоголь для вписки в Байкальске Иркутской области, где в результате поножовщины погибли пятеро подростков, купил их совершеннолетний знакомый. Об этом сообщили на совещании с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
«К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрёл для них 18-летний молодой человек», — пояснил руководитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.
Глава Минздрава Андрей Модестов сообщил, что все пострадавшие дети были госпитализированы в Иркутскую областную детскую больницу, где им оказывают комплексную медико-психологическую помощь. Министр подчеркнул организацию психологической поддержки для родственников пострадавших и погибших, а также планы по направлению травмированных детей в оздоровительные лагеря летом — при условии удовлетворительного состояния и согласия самих подростков и их родителей. В ближайшее время планируется доставить в Иркутск родителей для воссоединения с детьми.
Напомним, в Байкальске в ночь на 28 мая 17-летний подросток зарезал несколько своих друзей, пока те мирно спали после вписки. Некоторым вовремя проснувшимся ребятам удалось сбежать. Одна из девочек также заслонила собой подругу от убийцы. По предварительным данным, причиной его ярости стала безответная любовь. По одной из версий, парень пытался изнасиловать девочку, но ему это не удалось. Юноша погиб в результате взрыва, который он сам же и устроил.