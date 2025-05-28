В Госдуме назвали деструктивный контент одной из возможных причин трагедии в Байкальске

Трагедию в Байкальске, в результате которой были жестоко убиты четыре подростка, взяли на контроль в Государственной думе. Кроме того, депутаты в обязательном порядке свяжутся с уполномоченным по правам человека и ребёнка Иркутской области, а также обратятся к правоохранительным органам для получения дополнительной информации. Об этом в разговоре с Life.ru заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Яна Лантратова прокомментировала трагедию в Байкальске. Видео © Life.ru

По её мнению, сама ситуация в том числе связана с уровнем агрессии, на который, помимо прочего, влияет и цифровой контент. В Сети, телевидении есть эпизоды насилия и жестокости, которые воздействуют на детей, утверждает Лантратова. Для предотвращения любых подобных трагедий нужно уделять внимание разным аспектам, в том числе работе с психологами, но кадров пока не хватает.

«Страшная трагедия произошла, и я прежде всего хочу, конечно, выразить соболезнования тем семьям, потому что надо понимать, что для родителя это трагедия. Родители растили своих детей, давали им образование, одевали, обували, и я уверена, что любили своих детей. Конечно, это трагедия», — сказала Лантратова.

Также парламентарий обратила внимание на огромное количество спиртных напитков на вечеринке. Известно, что подростки купили алкоголь в Интернете, а помог им в этом совершеннолетний знакомый.