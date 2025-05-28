Для кровавой вечеринки в Байкальске подростки массово закупились алкоголем в Интернете

Подростки, устроившие вечеринку в Иркутской области, где произошли убийства, заказали большое количество алкоголя. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несовершеннолетние купили в Интернете три бутылки водки, две бутылки джина, 15 слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива.

Напитки для вечеринки забрал совершеннолетний знакомый подростков, личность которого уже установлена и сейчас его опрашивают. В данный момент следствие выясняет, как именно алкоголь был продан и доставлен несовершеннолетним.