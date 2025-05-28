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Регион
28 мая, 10:50

Для кровавой вечеринки в Байкальске подростки массово закупились алкоголем в Интернете

SHOT: Подростки из Байкальска заказали в интернете водку, коктейли, джин и пиво

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Kovacik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Kovacik

Подростки, устроившие вечеринку в Иркутской области, где произошли убийства, заказали большое количество алкоголя. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несовершеннолетние купили в Интернете три бутылки водки, две бутылки джина, 15 слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива.

Один из участников вечеринки в Байкальске. Фото © SHOT

Один из участников вечеринки в Байкальске. Фото © SHOT

Напитки для вечеринки забрал совершеннолетний знакомый подростков, личность которого уже установлена и сейчас его опрашивают. В данный момент следствие выясняет, как именно алкоголь был продан и доставлен несовершеннолетним.

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Напомним, что в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске подросток зарезал четырёх своих друзей, после чего открыл газовый вентиль и устроил пожар, пытаясь скрыть следы происшествия, но при этом сам погиб. Некоторые из жертв скончались во сне. По одной из версий, причиной убийств могла стать ревность.

Наталья Афонина
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