В Забайкальском крае учительница смогла успокоить вооружённого топором и ножами подростка, который проник в школу и заперся в кабинете с младшеклассниками. Педагог вступила с ним в переговоры и убедила отказаться от агрессивных действий. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось 12 ноября в одной из школ края. По данным собеседника издания, подросток сумел пройти через охрану во время уроков, после чего закрылся в помещении, где находились ученики младших классов. При себе у него были топор и ножи.

В критический момент вмешалась учительница. Женщина начала разговаривать с вооружённым подростком и сумела убедить его успокоиться. Прибывшие в образовательное учреждение сотрудники силовых структур задержали несовершеннолетнего.

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае Наталья Эпова. Она подтвердила, что знает о происшествии, и направила запросы в региональные управления МВД и Следственного комитета, а также в краевое Министерство образования.

По словам омбудсмена, подросток воспитывается в многодетной семье и прежде не состоял на учёте ни в школе, ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Причины его поступка пока неизвестны — их предстоит установить в ходе проверки.

Эпова подчеркнула, что психологическая помощь может потребоваться не только самому подростку и его семье, но и детям, ставшим свидетелями случившегося, а также педагогам. Она призвала родителей внимательнее относиться к переживаниям детей и интересоваться их общением в интернете. Официальных комментариев правоохранительных органов по обстоятельствам предполагаемого нападения на момент публикации материала «Чита.Ру» не получило.