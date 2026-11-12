В Луганской Народной Республике заключили под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе Северодонецка. По версии следствия, кураторы запрещённой террористической организации поручили юноше организовать нападение, жертвами которого могли стать ученики младших и старших классов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ЛНР арестовали подростка за подготовку теракта в школе Северодонецка. Видео © Telegram / Следком

По данным ведомства, подростка завербовали через Telegram ещё в 2023 году. Он начал переписываться с представителями международной террористической организации и выполнять их задания в обмен на обещанное денежное вознаграждение.

В преддверии 9 Мая 2026 года обвиняемый, как утверждает следствие, надругался над символикой Победы и снял свои действия на видео. После этого кураторы потребовали от него перейти к более тяжким преступлениям, в том числе организовать взрыв в одном из образовательных учреждений Северодонецка.

Подростку передавали инструкции по подготовке нападения и обучали способам конспирации. Однако осуществить задуманное он не успел — его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил несовершеннолетнего под стражу. Ему предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовление к теракту.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства уголовного дела. Сведения о личности предполагаемых кураторов не раскрываются.