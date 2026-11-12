ФСБ России показала кадры задержания и допроса троих россиян и одного иностранца, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы и подготовке терактов. На видео фигуранты дают признательные показания, а один из них рассказывает о задании взорвать автомобиль российских военных в Донецке.

задержание и допрос четырёх агентов Украины. Видео © ФСБ России

«Я житель Донецка, мне 30 лет. Связался со стороной Украины, с украинской разведкой. Хотел подзаработать, предложили проследить за военной машиной и в дальнейшем её взорвать», — рассказал задержанный на опубликованных кадрах.

Как ранее сообщал Life.ru, операции по задержанию предполагаемых агентов прошли в Майкопе, Омске и Донецке. По данным ФСБ, фигуранты собирали сведения об участниках СВО, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов России. Полученную информацию украинские кураторы, как утверждается, собирались использовать для организации диверсий и террористических атак.

За выполнение заданий подозреваемым обещали крупные денежные вознаграждения и помощь с выездом в Евросоюз. При обыске у одного из фигурантов в Донецке, по информации спецслужбы, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене, подготовке терактов и диверсий, оказании помощи противнику и незаконном хранении взрывных устройств. Все четверо заключены под стражу.

Ранее Life.ru публиковал кадры задержания и допроса 69-летнего россиянина в Краснодарском крае. По версии ФСБ, мужчина получил задание от представителя СБУ подготовить покушение на российского военнослужащего. На допросе он также рассказал, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, которые предполагалось установить в Ростове-на-Дону.

Кроме того, Life.ru рассказывал о задержании москвича, передававшего украинской стороне данные о военных объектах. По информации спецслужбы, мужчина самостоятельно установил контакт с представителями запрещённого в России украинского военизированного объединения и собирал сведения о местах стоянки колонн Минобороны РФ.