Появились кадры задержания 69-летнего россиянина в Краснодарском крае, который готовил убийство военнослужащего ВС РФ. Обвиняемого уже допросили. Свою вину он признал.

Задержание и допрос подозреваемого. Видео © пресс-служба ФСБ РФ

На допросе подозреваемый рассказал, что познакомился с представителем СБУ в Киеве. Тот предложил ему пройти полиграф, перед тем как продолжить обсуждать «сотрудничество». Незнакомец называл себя Олегом. Он дал подозреваемому задание узнать расположение военных частей на побережье Чёрного моря. Затем ему приказали найти схрон со взрывчаткой вблизи Горячих Ключей и подготовить теракт против военного РФ.

«Я раскопал. Там было восемь этих элементов со взрывчаткой. Потом он сказал купить, вставить детонатор, одну коробочку покрасить и на трубу газовую поставить, потом другую на бак, мусорный», — сообщил пенсионер.

Как сообщалось, на Кубани сотрудники ФСБ задержали 69-летнего россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил теракт против военнослужащего Вооружённых сил РФ по заданию СБУ. Мужчину также подозревают в государственной измене. Задержанный является гражданином России, но имеет вид на жительство Украины. В 2025 году он находился в Киеве, где самостоятельно связался с сотрудником СБУ.