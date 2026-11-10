На Кубани сотрудники ФСБ задержали 69-летнего россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил теракт против военнослужащего Вооружённых сил РФ по заданию СБУ. Мужчину также подозревают в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный является гражданином России 1957 года рождения и имеет вид на жительство Украины. По информации ведомства, в 2025 году он находился в Киеве, где самостоятельно связался с сотрудником СБУ через интернет-мессенджер.

«На территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России 1957 г. р., причастного к государственной измене», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Первоначально мужчина получил задание провести разведку Черноморского побережья Краснодарского края. Для этого он прибыл в регион, где должен был изучить береговую линию и передать собранные сведения украинской стороне.

Позднее куратор поручил ему подготовить диверсионно-террористический акт против российского военнослужащего. По данным ФСБ, исполнителю передали координаты тайника, в котором находились взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва.