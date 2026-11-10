СБУ заслала на Кубань пенсионера для убийства военного: он уже успел натворить дел
На Кубани задержали 69-летнего агента СБУ за подготовку теракта против военного
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
На Кубани сотрудники ФСБ задержали 69-летнего россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил теракт против военнослужащего Вооружённых сил РФ по заданию СБУ. Мужчину также подозревают в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанный является гражданином России 1957 года рождения и имеет вид на жительство Украины. По информации ведомства, в 2025 году он находился в Киеве, где самостоятельно связался с сотрудником СБУ через интернет-мессенджер.
«На территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России 1957 г. р., причастного к государственной измене», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Первоначально мужчина получил задание провести разведку Черноморского побережья Краснодарского края. Для этого он прибыл в регион, где должен был изучить береговую линию и передать собранные сведения украинской стороне.
Позднее куратор поручил ему подготовить диверсионно-террористический акт против российского военнослужащего. По данным ФСБ, исполнителю передали координаты тайника, в котором находились взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва.
Ранее в Краснодаре задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного представителя Минобороны по заданию СБУ. По данным ФСБ, для нападения он собирался использовать беспилотник со взрывчаткой. Кроме того, в Ставропольском крае спецслужба предотвратила теракт против бывшего военнослужащего. Подозреваемый, как утверждали силовики, готовился заминировать автомобиль предполагаемой жертвы.
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