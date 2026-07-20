ФСБ предотвратила теракт против участника СВО в Ставропольском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали покушение на жизнь бывшего военнослужащего в Ставропольском крае. О задержании подозреваемого проинформировал Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 49-летний гражданин России по собственной инициативе вышел на связь с украинской спецслужбой. Получив инструкции от куратора, он провёл разведку у дома потенциальной жертвы и начал собирать самодельное взрывное устройство, предназначенное для минирования автомобиля.

Реализовать замысел злоумышленнику не дали. При задержании у него изъяли компоненты для изготовления бомбы и средства связи, в которых хранилась переписка с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинская военная разведка пытается добывать российские авиадетали для ремонта самолётов и вертолётов через агентов в РФ. Киеву остро не хватает запчастей для поддержания боеготовности машин серии «Ми», «Су» и «МиГ», поэтому в ход идут любые каналы. Один из граждан России, пытавшийся продать подшипники для авиатехники заводу «Мотор Сич», уже получил срок.