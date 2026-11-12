Сотрудники ФСБ задержали трёх россиян и одного иностранца, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы и подготовке терактов на территории России. По данным ведомства, фигуранты собирали сведения об участниках СВО, оборонных предприятиях и объектах энергетики. У одного из задержанных обнаружили готовую к применению бомбу и ручную гранату.

Операции прошли сразу в трёх городах — Майкопе, Омске и Донецке. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые действовали по заданиям украинских кураторов, которым требовалась информация для организации диверсий и террористических нападений.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агентов украинских спецслужб», — говорится в сообщении ведомства.

По версии ФСБ, задержанные собирали данные о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, фигурантам вменяют распространение в интернете материалов с призывами к совершению преступлений террористической направленности.

Связь с предполагаемыми кураторами поддерживалась через мессенджер. За выполнение заданий подозреваемым, как утверждают в спецслужбе, обещали крупные денежные вознаграждения и помощь с выездом в Евросоюз.

При задержании одного из фигурантов в Донецке силовики изъяли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и ручную гранату. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене, содействии противнику, подготовке терактов и диверсий, незаконном хранении взрывных устройств и публичных призывах к терроризму. Все четверо заключены под стражу.

Похожую схему вербовки ФСБ раскрыла на Кубани. Как сообщал Life.ru, 10 ноября силовики задержали 69-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке убийства военнослужащего по заданию СБУ. По данным спецслужбы, мужчина получил от украинского куратора координаты тайника со взрывными устройствами и должен был организовать нападение на военного.