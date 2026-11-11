В сообщениях собеседник описывает внешность оперативника: рост около 170 сантиметров, возраст — примерно 30–35 лет. Он предполагает, что сотрудник имеет звание майора, однако имени, фамилии и номера телефона выяснить не смог. В переписке также говорится, что сотрудник ФСБ общается на границе с гражданами России и Польши, расспрашивая об «обстановке в общем».