«Что, дома весело?» ФСБ раскрыла переписку польского агента с куратором
ФСБ показала переписку агента польских спецслужб с куратором
Обложка © ФСБ РФ
Агент польских спецслужб передавал куратору сведения о сотруднике ФСБ на российско-польской границе. Фрагменты переписки шпиона из Калининградской области показаны на видео, распространённом российской спецслужбой.
Задержаие польского агента. Видео © ФСБ РФ
В сообщениях собеседник описывает внешность оперативника: рост около 170 сантиметров, возраст — примерно 30–35 лет. Он предполагает, что сотрудник имеет звание майора, однако имени, фамилии и номера телефона выяснить не смог. В переписке также говорится, что сотрудник ФСБ общается на границе с гражданами России и Польши, расспрашивая об «обстановке в общем».
«Давай обговорим это в Польше. Что, дома весело?» — отвечает собеседник, которого ФСБ называет польским куратором.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ объявила о выявлении агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. По данным ведомства, двух фигурантов заключили под стражу по делам о шпионаже, ещё семерым гражданам Польши и троим россиянам объявили предостережения.
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