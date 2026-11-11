ФСБ показала видео задержания агентов польской разведки под Калининградом
Обложка © ЦОС ФСБ
Появились кадры задержания предполагаемых агентов польской разведки в Калининградской области. По версии российских спецслужб, подозреваемые собирали и передавали Варшаве сведения о военнослужащих РФ и объектах Министерства обороны. Об этом сообщили в ФСБ России.
Кадры задержания подозреваемых в шпионаже на Польшу. Видео © ЦОС ФСБ
Как утверждают в ведомстве, интерес иностранных разведчиков не ограничивался военной сферой. Они также изучали ситуацию в регионе, особенности миграционной политики и социальные процессы. Полученную информацию, по данным силовиков, направляли польским кураторам.
После задержания предполагаемых участников агентурной сети суд постановил заключить их под стражу. Одновременно правоохранители проверили круг лиц, поддерживавших контакты с зарубежными спецслужбами.
В результате официальные предостережения получили семеро граждан Польши и трое россиян. Им указали на недопустимость действий, способных привести к совершению преступлений против государственной безопасности.
Кроме того, шести польским гражданам закрыли въезд в Россию на продолжительный срок. Ещё 14 иностранцам аннулировали ранее выданные визы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Калининграде десять человек из польской агентурной сети получили предостережения от ФСБ России. По информации спецслужбы, среди них были как поляки, так и россияне.