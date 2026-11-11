Появились кадры задержания предполагаемых агентов польской разведки в Калининградской области. По версии российских спецслужб, подозреваемые собирали и передавали Варшаве сведения о военнослужащих РФ и объектах Министерства обороны. Об этом сообщили в ФСБ России.

Кадры задержания подозреваемых в шпионаже на Польшу. Видео © ЦОС ФСБ

Как утверждают в ведомстве, интерес иностранных разведчиков не ограничивался военной сферой. Они также изучали ситуацию в регионе, особенности миграционной политики и социальные процессы. Полученную информацию, по данным силовиков, направляли польским кураторам.

После задержания предполагаемых участников агентурной сети суд постановил заключить их под стражу. Одновременно правоохранители проверили круг лиц, поддерживавших контакты с зарубежными спецслужбами.

В результате официальные предостережения получили семеро граждан Польши и трое россиян. Им указали на недопустимость действий, способных привести к совершению преступлений против государственной безопасности.

Кроме того, шести польским гражданам закрыли въезд в Россию на продолжительный срок. Ещё 14 иностранцам аннулировали ранее выданные визы.