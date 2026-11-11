ФСБ России объявила официальные предостережения десяти людям после выявления агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Семерым гражданам Польши также запретили въезд в страну на длительный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По информации спецслужбы, предупреждения получили семь поляков и трое россиян, поддерживавших контакты с представителями иностранной разведки. Ранее в регионе задержали двух шпионов Варшавы.

«Семерым гражданам Польши и трём гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о недопустимости действий, способных создать условия для совершения преступлений против государственной безопасности. В частности, ФСБ сослалась на статьи УК РФ о госизмене, тайном сотрудничестве с иностранными структурами и шпионаже. Семерым иностранцам, оказавшимся в поле зрения российских силовиков, надолго ограничили возможность посещения страны.