Десять агентов польской разведки в Калининграде получили предостережение от ФСБ
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ФСБ России объявила официальные предостережения десяти людям после выявления агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Семерым гражданам Польши также запретили въезд в страну на длительный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По информации спецслужбы, предупреждения получили семь поляков и трое россиян, поддерживавших контакты с представителями иностранной разведки. Ранее в регионе задержали двух шпионов Варшавы.
«Семерым гражданам Польши и трём гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о недопустимости действий, способных создать условия для совершения преступлений против государственной безопасности. В частности, ФСБ сослалась на статьи УК РФ о госизмене, тайном сотрудничестве с иностранными структурами и шпионаже. Семерым иностранцам, оказавшимся в поле зрения российских силовиков, надолго ограничили возможность посещения страны.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Польше россиянки и пятерых местных жителей по подозрению в шпионаже. По версии польских правоохранителей, фигуранты могли сотрудничать с российскими спецслужбами и участвовать в незаконных поставках компонентов для производства вооружений. Четверых подозреваемых заключили под стражу.