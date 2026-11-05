В Польше задержали шестерых человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и незаконных поставках материалов для производства вооружений. Среди фигурантов дела оказалась 37-летняя гражданка России. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Помимо россиянки, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали пятерых местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. По версии следствия, все шестеро могли входить в организованную преступную группу, действовавшую против интересов республики.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали шесть человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке, действующей против Республики Польша», — написал Семоняк в соцсети.

Польские правоохранители утверждают, что задержанные якобы поддерживали контакты с российскими спецслужбами. Следствие предполагает, что группа занималась нелегальными поставками в Россию значительных объёмов материалов военного назначения. По данным польской стороны, такая продукция могла использоваться для изготовления боеприпасов и систем вооружения.

Операция проходила с 21 октября по 2 ноября. За это время сотрудники ABW провели обыски по 21 адресу в Варминьско-Мазурском, Поморском и Великопольском воеводствах. По решению суда четверых фигурантов заключили под стражу на три месяца. В отношении двух остальных избрали меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Расследование продолжается под надзором подразделения Национальной прокуратуры Польши в Белостоке. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемых поставок и проверяют возможную причастность к ним других лиц.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Польше 55-летнего россиянина по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали в городе Свидница после того, как полицейские обнаружили у него профессиональную фототехнику и снимки железнодорожной инфраструктуры. Польские следователи предположили, что фотографии могли предназначаться иностранной разведке, и суд отправил россиянина под арест на три месяца.